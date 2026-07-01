ارتفاع أسعار الذهب رغم تزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

بعد أن أنهت أسعار الذهب تعاملات أمس باستقرار نسبي، ارتفعت اليوم الأربعاء، مدفوعة بتقييم المستثمرين لتقريرٍ يشير إلى ميل البنوك المركزية العالمية نحو الاستثمار في شراء الذهب بدلا من الدولار، إلا أن التوقعات المستمرة برفع أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي حدت من مكاسب المعدن الأصفر.

وارتفع سعر الذهب للعقود الآجلة بمقدار 45.60 دولارا أي بنسبة 1.13% إلى 4084.10 دولارا للأوقية تسليم أغسطس.

كما ارتفع سعر الفضة في بمقدار 0.552 دولارا أي بنسبة 1.92% إلى 60.255 دولارا للأوقية تسليم أغسطس.

وفي أحدث استطلاعٍ شمل نحو 90 مؤسسة، من بينها بنوك مركزية وصناديق تقاعد عامة وصناديق ثروة سيادية، كشف المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية أن المزيد من البنوك المركزية في العالم تعتزم تقليص حيازاتها من الدولار وتعزيز احتياطياتها من الذهب.

وبحسب التقرير، تعتزم البنوك المركزية تخصيص المزيد من أموالها لشراء الذهب كأصل استثماري خلال العامين المقبلين، نظرا للمخاطر الجيوسياسية وتزايد الشكوك حول استقرار النظام النقدي الدولي.

أجرى مركز المنتدى الموجود مقره في لندن استطلاعا للرأي في الفترة بين مارس ومايو الماضيين، ونشر نتائجه اليوم. وتدير المؤسسات التي شملها الاستطلاع أصولا تقدر بنحو 10 تريليونات دولار.

وأبدى نحو 30% من هذه المؤسسات اعتزامها ​​زيادة استثماراتها في الذهب خلال العامين المقبلين.

وفي مقابلة مع موقع "كيتكو نيوز"، صرح أندريا كوريا، رئيس قسم الأبحاث في "المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية"، بأنه على الرغم من الارتفاع الكبير في تكلفة إضافة الذهب إلى الاحتياطيات، فإن مديري الاحتياطيات ما زالوا ملتزمين بشراء المعدن النفيس.