وزير الخارجية اللبناني: المسار التفاوضي هو السبيل الوحيد لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، داعيا جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار.

وقال رجي في بيان إن "المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق دائم يُكرّس الاستقرار ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية".

ودعا "جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار بوصفه الإطار الشرعي الوحيد المؤهَّل للإفضاء إلى تسوية حقيقية ودائمة، محذرا من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول الملف اللبناني بعيدا عن الدولة اللبنانية لن تُنتج سوى التشتت وإضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في لحظة بالغة الحساسية".

وأعرب وزير الخارجية اللبناني "عن تقدير لبنان لما تبذله الدول الصديقة والشقيقة من جهود ومبادرات"، مشدّدا "بوضوح لا لبس فيه على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود كافة، محلية وإقليمية ودولية، خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية وحدها".

وعلى صعيد متصل، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي، حتى اليوم الأربعاء، إلى 4297 شهيدا و 12196 جريحا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن" الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 1 يوليو بلغت 4297 شهيدا و 12196 جريحا".