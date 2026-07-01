البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من مصير مجهول

- مصر دولة كبيرة وتستحق أن نتعب من أجلها

- تحية لأرواح الشهداء.. ونصلي أن يحفظ الله بلادنا مصر من كل شر

- لدينا قائد حكيم استطاع مع كل المسئولين تحقيق نهضة كبيرة في البلاد

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، والشرطة، والشعب المصري.

جاء ذلك في بداية عظته، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عُقد مساء اليوم، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بخورشيد، بالإسكندرية.

وقال البابا في تهنئته: "نشكر الله أننا نعيش في زمن جميل، وأننا نحتفل في هذه الأيام بثورة 30 يونيو، نهنئ أنفسنا، ونهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نهنئ كل المصريين وقيادات الجيش والشرطة، وكل من تعب ليحفظ هذا الوطن."

وأضاف: "لقد أنقذت هذه الثورة الوطن من مصير مجهول، والرئيس السيسي يقول دائمًا إن يد الله هي التي تعمل مع المسئولين."

واستكمل: "تحية لأرواح الشهداء الأبطال، وكل المصابين، نصلي أن يحفظ الله بلادنا مصر من كل شر وشبه شر، ويعطينا نعمة السلام الدائم."

وأشار إلى أن محمد علي، والي مصر في بداية القرن التاسع عشر، أقام نهضة كبيرة في مصر، لافتًا إلى أنه "من نعم الله علينا في هذا الزمن أن يكون لدينا قائد حكيم استطاع، مع كل المسئولين، أن يحقق نهضة كبيرة في البلاد".

وأكد: "لقد حدث تطوير كبير في مناطق كثيرة في جميع أنحاء البلاد. نحن محظوظون أننا نعيش في هذا الزمن، نشكر كل المسئولين، فمصر دولة كبيرة وتستحق أن نتعب من أجلها."

واختتم: "نفرح أن نتذكر هذه الأيام في عام 2013، ورغم الآلام والأتعاب التي كانت فيها، إلا أن الله أنقذنا من شرور كثيرة".