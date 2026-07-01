اتحاد الكرة يكشف موقف صلاح وعبد المنعم وفتوح قبل لقاء أستراليا

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جاهزية محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في مواجهة أستراليا، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وأوضح الدرندلي أن قائد المنتخب شارك بشكل طبيعي في مران الفريق الأخير، ما يعزز فرص وجوده في التشكيل الأساسي خلال اللقاء المرتقب، كما أشار إلى جاهزية حمدي فتحي للمشاركة.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح خاض المران بالكامل اليوم، وبإذن الله سيكون جاهزًا لمواجهة أستراليا، كما أن حمدي فتحي أصبح جاهزًا أيضًا".

وعن موقف المصابين، أضاف: "أحمد فتوح سيغيب عن المباراة، بينما محمد عبد المنعم لم يصل إلى الجاهزية الكاملة بنسبة 100%".

وتحدث نائب رئيس اتحاد الكرة عن تذاكر المباراة، نافيًا وجود أي أزمة في عملية البيع، مؤكدًا: "لا توجد أي أزمة، وهناك إقبال كبير من الجماهير المصرية والجالية على شراء التذاكر".

وأضاف: "الأجواء داخل معسكر المنتخب يسودها الالتزام والتركيز، وندرك أننا سنواجه منتخبًا قويًا، لكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لائحة مكافآت منتخب مصر جيدة للغاية، وتُعد من أفضل اللوائح المعمول بها بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم".