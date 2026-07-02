فخري الفقي: في السنوات الـ4 المقبلة يجب ألا تقل زيادات الأجور عن 20% حتى يشعر المواطن بتحسن

قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن نحو 70% من المواطنين سيستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية مقارنة معدلات التضخم بالزيادات التي تطرأ على دخول الأفراد سواء من أصحاب المعاشات أو العاملين بالدولة.

وأوضح "الفقي" عبر برنامج "مساء dmc”، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "DMC”، أمس الأربعاء، أن معدل التضخم شهد تراجعًا تدريجيًا خلال السنوات الماضية، حيث انخفض من نحو 34% قبل ثلاث سنوات إلى 25%، ثم وصل إلى 13.5% خلال العام الأخير، بينما يستهدف الوصول إلى 9.6%، على أن يتراجع إلى 6.9% خلال 4 سنوات.

وأضاف أن انخفاض معدلات التضخم بشكل تدريجي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الزيادات التي حصل عليها أصحاب المعاشات والعاملون بالدولة خلال السنوات الماضية كانت في حدود 15%، بخلاف جهود القطاع الخاص لمواكبة المتغيرات.

وأشار إلى أن زيادة الأجور الحكومية خلال العام المقبل تكون في حدود 15% أيضًا، مؤكدًا على أنه في السنوات الـ 4 المقبلة يجب أن تكون الزيادات في الأجور لا تقل عن 20% حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي وتعويض نسبي عن تأثيرات الفترة الماضية.