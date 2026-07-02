قال أورليك شانون، سفير كندا بمصر، إن منتخب المغرب لكرة القدم يحظى باحترام كبير، مؤكدًا على أنه دائمًا متفائل بمنتخب كندا، لكنه اعترف بأن المغرب يعد فريقه المفضل بسبب الأداء القوي الذي يقدمه في بطولة كأس العالم الجارية.

وأضاف "شانون" عبر برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "MBC مصر"، أمس الأربعاء، أنه سعيد بمشاركة حارس المرمى ياسين بونو الذي من أصول كندية مع المنتخب المغربي، قائلًا إنه حتى في حال عدم فوز المغرب، فإنه سيظل سعيدًا بكون كندا جزءًا من هذا النجاح، مستكملاً أنه يشعر بالأمر نفسه تجاه لاعب منتخب مصر عمر مرموش الذي لديه الجنسية الكندية.

ولفت إلى أنه سيشجع منتخب مصر في مباراته أمام أستراليا، التي ستقام غدًا الجمعة، وعن توقعاته للمباراة النهائية، أردف أنه شاهد مباراة فرنسا والسويد، ويرى أن منتخب منتخب فرنسا لكرة القدم فريق قوي ومخيف، متوقعًا إمكانية رؤيته في النهائي أمام نظيره البرازيل.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما تغلب على هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ليضرب موعدًا مع منتخب كندا، الذي حجز مقعده في الدور ذاته بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد.