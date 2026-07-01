روني: هاري كين هو بطل إنجلترا الأول

أشاد واين روني، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، بقائد “الأسود الثلاثة” هاري كين بعد دوره الحاسم في قيادة إنجلترا للتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، عقب الفوز على الكونغو بنتيجة 2-1.

وسجل كين هدفي المنتخب الإنجليزي في الدقيقتين 75 و86 من الشوط الثاني، بينما أحرز بريان هدف الكونغو الوحيد مبكرًا في الدقيقة السابعة.

وقال روني في تحليله عبر تصريحات نقلتها “بي بي سي”: "في الهدفين، أظهر هاري كين تحركًا مميزًا داخل منطقة الجزاء، خاصة في الكرات الرأسية، بينما كان الهدف الثاني رائعًا من حيث التنفيذ".

وأضاف: "إنه لاعب من أعلى طراز، ومن الواضح أننا نشاهد أفضل اللاعبين في العالم وهم يتألقون في هذه النسخة من كأس العالم".

وتابع روني: "هو النجم الأول لإنجلترا وبطل الفريق. صحيح أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، لكن في مباريات خروج المغلوب الأهم هو عبور المرحلة والتأهل".

وفي سياق تقييمه لأداء المنتخب، قال روني: "لدي بعض المخاوف، خصوصًا عند فقدان الكرة، إذ يصبح الفريق مكشوفًا دفاعيًا بشكل واضح. إذا لم يتم معالجة ذلك، فقد نواجه مشاكل أكبر أمام فرق أقوى، خاصة أن خط الوسط يبدو غير محمي بشكل كافٍ".

كما أثنى على قرارات المدرب توماس توخيل، قائلاً: "التغييرات كانت مؤثرة، واللاعبون الذين دخلوا من الدكة قدموا إضافة قوية. جزء من ذلك يعود لشجاعة توخيل في إبقاء ساكا على مقاعد البدلاء، وكذلك استبدال جوردون وراشفورد، وهو ما حافظ على الدافع داخل الفريق وأعطى تأثيرًا إيجابيًا".