فقدان عسكري أمريكي وإصابة 3 بعد هبوط اضطراري لهليكوبتر في بحر العرب

أعلن الجيش الأمريكي، فقد أحد أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وإصابة ​3 آخرين حالتهم مستقرة بعد أن ‌هبطت طائرة هليكوبتر من طراز (إم.إتش-60 إس سي هوك)، كانوا على متنها، اضطراريا في ​بحر العرب اليوم الأربعاء، مضيفا أنه ​لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن ⁠الواقعة ناجمة عن عمل عدائي.

وذكر ​بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية: "تجري ​قطع البحرية عمليات بحث في المنطقة حاليا عن فرد الطاقم الجوي الآخر الذي ما زال ​مفقودا، ويجري التحقيق في ملابسات ​الحادث"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن الطائرة الهليكوبتر جرى نشرها في ‌المنطقة ⁠على متن حاملة الطائرات "يو.إس.إس جورج إتش دبليو بوش".

وقد تنطوي عمليات هبوط الطائرات الهليكوبتر في الماء على خطورة، حتى بالنسبة ​للطيارين ذوي ​الخبرة، ⁠نظرا لميل الطائرات ذات الوزن الزائد في الجزء العلوي إلى ​الانقلاب رأسا على عقب عندما ​يغمرها ⁠الماء.

والقوات الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى وسط تصاعد أعمال ⁠العنف ​بين الحين والآخر خلال ​وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.