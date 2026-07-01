فقدان عسكري أمريكي وإصابة 3 بعد هبوط اضطراري لهليكوبتر في بحر العرب

أعلن الجيش الأمريكي، فقد أحد أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر من طراز (إم.إتش-60 إس سي هوك)، كانوا على متنها، اضطراريا في بحر العرب اليوم الأربعاء، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي.
وذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية: "تجري قطع البحرية عمليات بحث في المنطقة حاليا عن فرد الطاقم الجوي الآخر الذي ما زال مفقودا، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث"، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف أن الطائرة الهليكوبتر جرى نشرها في المنطقة على متن حاملة الطائرات "يو.إس.إس جورج إتش دبليو بوش".
وقد تنطوي عمليات هبوط الطائرات الهليكوبتر في الماء على خطورة، حتى بالنسبة للطيارين ذوي الخبرة، نظرا لميل الطائرات ذات الوزن الزائد في الجزء العلوي إلى الانقلاب رأسا على عقب عندما يغمرها الماء.
والقوات الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى وسط تصاعد أعمال العنف بين الحين والآخر خلال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.