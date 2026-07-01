الشرطة الأمريكية تضبط شخصين بعد رفع لافتة عن قوة الحب أعلى مبنى إمباير ستيت

اعتقلت الشرطة الأمريكية، شخصين بعدما صعدا، ظهر اليوم الأربعاء، إلى قمة هوائي مبنى إمباير ستيت، ورفعا لافتة تحمل رسالة عن "قوة الحب"، قبل أن يبدآ بالنزول، حيث تعانقا والتقطا صورًا ذاتية، ثم ألقي القبض عليهما.

وظهر الشخصان، وهما يرتديان ملابس سوداء وخوذات ومعدات تسلق، وهما يقفان متوازنين على حافة ضيقة أعلى هوائي ناطحة السحاب في نيويورك، الذي يبلغ ارتفاعه 443 مترًا (1454 قدمًا) فوق وسط مانهاتن.

وحملت اللافتة عبارة: "عندما تتغلب قوة الحب على حب السلطة، يعرف العالم السلام"، بينما كانت ترفرف مع الرياح.

وبعد الساعة 12:30 ظهرًا بقليل، بدأ الشخصان في النزول، متنقلين بحذر عبر الهيكل المعدني للهوائي حتى وصلا إلى منصة أوسع، حيث بدا أن أحدهما قد ثبّت جهازًا إلكترونيًا، ثم جثا على ركبة واحدة.

وبعدما تبادل الاثنان القبلات والأحضان، التقط أحدهما صورًا ذاتية وهو يمد يده اليسرى إلى الأمام، في مشهد أوحى بأنه كان يتفحص خاتمًا.

وألقت الشرطة القبض على المتسلقين بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء.

ولم يتم الكشف عن اسمي المتسلقين على الفور، وأكدت الشرطة عدم وقوع إصابات.

ولم يتضح كيف تمكن المتسلقان من الوصول إلى الهوائي، الذي يقع على ارتفاع يفوق بكثير المناطق المفتوحة للجمهور في المبنى المكون من 102 طابق.

كما لم يصدر رد فوري من إدارة المبنى على طلب للتعليق.