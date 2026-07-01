مدير سي أي إيه السابق جون برينان يقاضي إدارة ترامب

أقام مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) السابق، جون برينان، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلزامها بالحفاظ على سجلات التحقيقات التي يقول إنها تستهدفه.

وذكر برينان في الدعوى القضائية أن هذه السجلات ستكون أساسية وجوهرية بالنسبة له لإعداد دفاعه على أساس "الملاحقة القضائية الانتقامية"، في حال توجيه أي اتهام رسمي إليه مستقبلا من قِبل إدارة ترامب.

وكتب محامو برينان في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن: "للنظر في هذه الطلبات بشكل كامل، سوف يتعين على القاضي الذي يراجع القضية فحص دوافع مسئولي وزارة العدل الذين وجهوا هذه الإجراءات أو أشرفوا عليها أو باشروها، وذلك لتحديد ما إذا كانوا قد انتهكوا حقوق المدير برينان، وتحديدا ما إذا كان دافعهم هو الرغبة في ملاحقته قضائيا بدافع الانتقام".

واختصمت الدعوى القضائية الرئيس دونالد ترامب، ومسئولين بارزين آخرين في قطاع إنفاذ القانون بإدارته، وبينهم القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) كاش باتيل، والمدعين العامين في ولاية فلوريدا الذين يشرفون على التحقيقات المتعلقة ببرينان ومسؤولين حكوميين سابقين آخرين.