علقت المهندسة حنان هيكل، مساعد العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للشئون الفنية، على بعض السلوكيات المرفوضة التي ظهرت في منطقة المشجعين "Fan Zone" خلال بث مباريات الفريق الوطني ببطولة كأس العالم.

وقالت خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، إن ما حدث كان نتاج "فرحة زائدة جدًا" من قبل المشجعين، عبروا عنها بصورة "فجة" في بعض الأحيان.

وأشارت إلى أن أغلب الحضور هم من فئة الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 28 عاما، والذين سيطر عليهم عدم التصديق بعودة المنتخب المصري لمراكز متقدمة في المونديال تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، قائلة: "الناس مكانوش مصدقين نفسهم".

ونوهت أن هؤلاء الشباب لم يستوعبوا حجم المجهود الجبار المبذول لتوفير تلك الأجواء الحضارية، مؤكدة أن هذا النمط من السلوك الجماهيري لدى جمهور كرة القدم يحدث أحيانا في مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن إحدى الشركات الخاصة بإدارة المنشآت والصيانة، التابعة لشركة العاصمة الإدارية، باشرت مهامها في الموقع بعد انتهاء المباراة، وجمع كميات "الفوم" التي أُهدرت، بالإضافة إلى حصر كل قطع الأثاث التي طالها الكسر.

وكشفت عن مبادرة جديدة استجابة لفكرة طرحها أحد "البلوجرز" الشباب، من المقرر دراسة تنفيذها تزامنا مع مباراة مصر وأستراليا المقبلة.

وأوضحت أن الفكرة تتضمن عرض فيلم قصير يوثق أعمال التخريب التي شهدتها "الفان زون"، مع تقديم تكريم علني لموظفي النظافة أمام الجمهور ومنحهم إجازة تكريمية تقديرا لدورهم العظيم في إعادة المكان لحالته بعد أعمال التخريب.

وأضافت أن المبادرة تشمل دعوة الجمهور للمشاركة في الحفاظ على النظافة بعد انتهاء المباراة عبر توزيع أكياس مخصصة، مع إمكانية تنظيم مسابقات لأفضل مبادرات التنظيف أو إعادة التدوير.

ولفتت إلى أن الفكرة "نالت إعجاب" المنتج محمد السعدي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و "يفكر في تبنيها"، مختتمة: "تواصلنا معه وإن شاء ننفذها".