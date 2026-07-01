رئيس النمسا يطالب الآباء بالسماح لأبنائهم بالسهر لمشاهدة مباريات كأس العالم

طالب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، الآباء بالسماح لأبنائهم بالسهر لفترة أطول لمتابعة مباريات كأس العالم، قبل أول مباراة للمنتخب الوطني في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ عام 1954.

ويلتقي منتخب النمسا مع نظيره الإسباني بطل أوروبا، مساء الخميس في لوس أنجليس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت النمسا (السابعة بتوقيت جرينتش).

وقال فان دير بيلين (82 عامًا)، في مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أيها الآباء الأعزاء، دعوهم يسهرون لفترة أطول قليلًا يوم الخميس".

وأضاف الرئيس النمساوي: "أعلم أن مشاهدة التلفاز حتى وقت متأخر من الليل ليست عادة جيدة، ولكن هذه المرة، تغاضوا عن ذلك حتى يتمكن الأطفال الراغبون من تشجيع منتخبنا مباشرة".

وختم رسالته: "هذه الذكريات تبقى خالدة طوال حياتكم، والمباراة تأتي في الأيام الأخيرة قبل العطلة المدرسية".