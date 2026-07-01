لميس الحديدي تنقل رد مدير الأمن باستاد القاهرة على أنباء سرقة الشاشات: الواقعة خارجه

كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل جديدة بشأن واقعة سرقة الشاشات التي أثيرت مؤخرًا، مؤكدة أن إدارة استاد القاهرة الدولي نفت وقوع أي سرقة داخل الاستاد، موضحة أن الواقعة حدثت في مخزن تابع لوزارة الشباب والرياضة خارج نطاق الاستاد.

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أمس الثلاثاء، إن مدير عام الأمن باستاد القاهرة، محمد الشيخ، تواصل مع البرنامج لتوضيح ملابسات الواقعة، وأكد أن السرقة وقعت قبل أسبوع داخل مخزن تابع للوزارة، خارج حدود استاد القاهرة، ولا تمت بصلة لإدارة الاستاد أو الأجهزة الأمنية التابعة له.

وأضافت أن مدير الأمن أوضح أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة بعد ساعات قليلة من اكتشاف السرقة، وذلك بمساعدة كاميرات المراقبة التابعة لاستاد القاهرة، والتي رصدت محيط المخزن.

وعلقت على التوضيح قائلة إن الأمر أصبح منطقيًا، خاصة أن وقوع سرقة داخل استاد القاهرة نفسه كان سيطرح علامات استفهام كبيرة في ظل منظومة التأمين وكاميرات المراقبة المنتشرة داخل الاستاد.

وكشفت التحقيقات تفاصيل واقعة سرقة عدد من الشاشات من مخزن في محيط استاد القاهرة الدولي بمنطقة مدينة نصر، حيث تبين ضبط 3 متهمين.