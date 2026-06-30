أكدت وزارة النقل أن خطة تطوير الطرق المصرية استهدفت تطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8700 كيلومتر، بينما يجري العمل في 1300 كيلومتر أخرى.

وأوضحت وزارة النقل، في تقرير لها اليوم، أن قطاع الطرق والكباري في مصر شهد طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتحديث مختلف عناصر منظومة النقل خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2026، باستثمارات تتجاوز تريليوني جنيه، وتشمل قطاعات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البحرية، والموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، إلى جانب النقل النهري.

ونوهت إلى أن تطوير شبكة الطرق يأتي في مقدمة هذه المشروعات، من خلال المشروع القومي للطرق الذي يستهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة عبر المحاور الرئيسية الممتدة بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات القومية، خاصة في مناطق التعدين والسياحة، والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم البضائع المنقولة بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة، فضلا عن خفض زمن الرحلات وتقليل تكاليف التشغيل واستهلاك الوقود والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن الاختناقات المرورية.

وقالت الوزارة إنه تم التخطيط لإنشاء 7500 كيلومتر من الطرق الجديدة، جرى الانتهاء من تنفيذ 6600 كيلومتر منها، فيما يتواصل العمل في 900 كيلومتر أخرى، ليرتفع إجمالي أطوال شبكة الطرق الرئيسية في مصر إلى 31 ألف كيلومتر، مقارنة بنحو 23.5 ألف كيلومتر عام 2014.

وأضافت أن مشروعات إنشاء الطرق شملت تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي بإجمالي أطوال تبلغ 400 كيلومتر، مع استمرار أعمال تطوير القطاع الممتد من محور الضبعة حتى طريق السويس بطول 152 كيلومتر، على أن يتم استكمال تطوير باقي القطاعات عقب الانتهاء من الأعمال الجارية.

وتابعت أنه تم إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كيلومتر، وطريق هضبة الجلالة بطول 117 كيلومتر، وطريق "الداخلة – شرق العوينات" بطول 275 كيلومتر، وطريق "توشكي – شرق العوينات" بطول 359 كيلومتر، وطريق "سيوة – جرجوب" بطول 90 كيلومتر، وطريق "بني سويف – الزعفرانة" بطول 158 كيلومتر، ومحور "الزقازيق – السنبلاوين" الحر بطول 40 كيلومتر.

كما تضمنت المشروعات، بحسب تقرير الوزارة، إنشاء طريق "طنطا – كفر الشيخ" في المسافة من طنطا إلى دماط بطول 18 كيلومتر، وطريق "المحلة – كفر الشيخ" بطول 32 كيلومتر، وإنشاء الطريق المزدوج "كفر الشيخ – دسوق" بطول 33 كيلومتر، حيث انتهت المرحلة الأولى بطول 10 كيلومترات، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية بطول 23 كيلومتر، بالإضافة إلى الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي بطول 21 كيلومتر، والذي انتهت مرحلته الأولى بطول 11 كيلومتر، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثانية بطول 10 كيلومترات.

ونوهت الوزارة إلى أن طريق شرق الرياح التوفيقي "بنها – المنصورة" بطول 73 كيلومتر شهد تنفيذ المرحلة الأولى في المسافة من بنها حتى هلا بطول 17 كيلومتر، مع استمرار العمل في المرحلة الثانية من هلا إلى ميت غمر حتى كوبري دقادوس بطول 15 كيلومتر، على أن يتم تنفيذ باقي الطريق بطول 51 كيلومتر عقب الانتهاء من الأعمال الجارية.