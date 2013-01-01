قال الإعلامي نشأت الديهي إن ثورة 30 يونيو 2013 ليست فقط ثورة الشعب المصري أو المؤسسات المصرية، وإنما هي “ثورة مصر ضد أعدائها”، مضيفًا أن أجيالًا كثيرة عايشت هذه اللحظة وما زالت تستمد منها القوة والعزم والصبر والإيمان.

وأضاف "الديهي" عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TEN”، أمس الثلاثاء، أن الشعب المصري تحرك في لحظة شعوره الجمعي بالخطر، عندما شعر بأن هويته تُسرق منه، بعدما تأكد أن مصر شُوهت عن عمد وبخطة ممنهجة.

وتابع أن المصريين تحركوا عندما شعروا أن الأبواب والنوافذ أُغلقت، مضيفًا أن مؤسسات الدولة انحازت لإرادة الشعب التي لا تعلوها إرادة، مشيرًا إلى أن عظمة مصر وشعبها وحضارتها ما زالت حاضرة في كل خطوة وتصريح وعمل.

واستكمل أنه بعد مرور 13 سنة على 30 يونيو، فقدت مصر الكثير من الأبطال والأحباء، موضحًا أن هذه السنوات شهدت كفاحًا وعرقًا وجهدًا ودماءً وتضحيات، مع سقوط شهداء من الجيش والشرطة والقضاء والشعب المصري.

وأكد بكل الفخر والإيمان بالوطن وإمكانياته، على أن الدولة المصرية لا تموت، وأنه "مهما علت أي جماعة فالدولة منتصرة لا محالة"، مشددًا على أن مصر دولة قانون ودستور، وأن كل من حاول طمس هويتها خسر في النهاية.

وأردف أن مصر “سبيكة عصية على الذوبان والانهيار مهما كانت الظروف”، موجهًا التحية للمصريين ووطنيتهم وحضارتهم وثورتهم وإنجازاتهم.

ووافق أمس الثلاثاء ذكرى ثورة 30 يونيو، التي استطاع المصريون خلالها الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، بسياساته التي وصفها الكثير بالإقصائية وغير الملبية لطموحات المصريين.