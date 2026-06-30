قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن صورة ثورة 30 يونيو لا ينساها أحد، وتظل خالدة ومحفورة في أذهان الجميع في تاريخ مصر، حين قرر المصريون أن ينتزعوا مصيرهم بأيديهم من جماعة أرادت تغيير هوية هذا البلد ومحو تاريخه.

وأضافت الحديدي، عبر برنامجها "الصورة" على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن الجيش والقوات المسلحة استجابا لدعوات الشعب، مشيرة إلى أن 13 عامًا على هذا اليوم التاريخي ولا يزال المصريون يتذكرون تفاصيله الكثيرة التي دائمًا ما يتم الحديث عنها.

وتابعت: "نظل متمسكين بمبادئ هذه الثورة وأحلامنا، حققنا منها الكثير وما زال الكثير في الطريق"، مؤكدة أنه مهما كانت الصعوبات التي مرت على مصر خلال هذه السنوات من إرهاب وأزمات اقتصادية، فإن بقاء مصر آمنة ومستقرة وسط إقليم تشتعل فيه الحرائق كان ولا يزال تحديًا كبيرًا، ونجحت القيادة الحالية في هذا التحدي.

ووجهت التحية للمصريين الذين قادوا هذه الثورة العظيمة، وللرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الذين استجابوا لدعوات الشعب، وكذلك لكل القوى السياسية التي دعمت اختيار الشعب حينها، ولأرواح الشهداء الذين رحلوا.

ويوافق اليوم ذكرى ثورة 30 يونيو، التي استطاع المصريون خلالها الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، بسياساته التي وصفها الكثير بالإقصائية وغير الملبية لطموحات المصريين.