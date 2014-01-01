شارك محمد صلاح، نجم وقائد المنتخب الوطني المصري، في التدريبات الجماعية للمنتخب والتي أقيمت مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة أستراليا في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب أستراليا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم، يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، كشف في وقت سابق أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، أثبتت أنه يعاني شداً في العضلات الخلفية.

وخاض المنتخب مرانه في مدينة سبوكين على ملعب جامعة جونزاجا، بعدما وصلت البعثة صباح الأحد، قادمة من سياتل بعد مواجهة منتخب إيران في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر تدريباته في مدينة سبوكين حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث تتوجه البعثة إلى مدينة دالاس بولاية تكساس التي تستضيف مباراة مصر وأستراليا.

وتأهل المنتخب الوطني لدور الـ32 من كأس العالم، بعدما احتل وصافة المجموعة السابعة، بفارق الأهداف فقط عن بلجيكا المتصدرة، بنفس الرصيد 5 نقاط.

حضر مران منتخب مصر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب ، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و رئيس البعثة و مصطفي ابو زهرة و محمد أبو حسين و طارق أبو العينين أعضاء المجلس.