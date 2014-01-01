رابطة الدوري الإسباني تعلن مواعيد مباراتي الكلاسيكو في الموسم الجديد

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني «الليجا» مواعيد مباراتي الكلاسيكو في الموسم الجديد من البطولة، موسم 2026-2027، والذي ينطلق يوم 16 أغسطس المقبل.

ويفتتح برشلونة، حامل اللقب، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة برشلونة قوية أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى، فيما يلعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد.

وحددت رابطة الدوري الإسباني مواعيد مباراتي الكلاسيكو في الموسم الجديد، حيث تقام مباراة الكلاسيكو الأولى بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني يوم 24 أكتوبر.

فيما تقام مباراة الكلاسيكو الثانية بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الخامسة والثلاثون على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي يوم 8 مايو.