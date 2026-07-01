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قرر مسؤولو استاد مكسيكو سيتي إخلاء المدرجات من الجماهير، مع عدم نزول اللاعبين لإجراء عمليات الإحماء، وذلك قبل انطلاق إحدى مباريات كأس العالم 2026.

وجاء القرار بسبب مخاوف من الصواعق الرعدية وسوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى تأخر عمليات الإحماء داخل الملعب.

كما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تأجيل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة احترازيًا بسبب الظروف الجوية.

وكان منتخب المكسيك قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما صعد منتخب الإكوادور كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث برصيد 4 نقاط من المجموعة الرابعة.