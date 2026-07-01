أعرب ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، وذلك عقب الفوز على السويد بثلاثية دون رد، مؤكدًا أهمية الاستعداد الجيد لمواجهة باراجواي.

وقال ديشامب في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: “لقد تقدمنا بشكل مريح، رغم أننا كنا قادرين على استغلال الفرص بشكلٍ أفضل في الشوط الأول، علينا أن نُقدر هذا الفوز”.

وأضاف: “ونعلم أن هناك مباراة أخرى تنتظرنا بعد أربعة أيام أمام باراجواي، لكننا هنا من أجل هذه المباراة، واللاعبون هنا من أجلها أيضًا، هناك خطوة أخرى يجب أن نخطوها وقد خطونا هذه الخطوة”.

وتابع: “لكن لا يزال علينا أن نقدر هذا الفوز، لدينا عقلية إيجابية ونشعر بفخرٍ كبير، وعلينا أن نحافظ على هذا التركيز والعزيمة، الفريق يملك الجودة والموهبة وعلينا أن نكرر هذا الأداء بعد أربعة أيام”.

وبشأن منتخب باراجواي قال: “الأمر لم يكن صدفة، ألمانيا فريق جيد وباراجواي فريق يملك جينات وروح أمريكا الجنوبية، فريق عنيد وصلب في الالتحامات ولديهم أيضًا لاعبين مميزين”.

واختتم تصريحاته: “لا يمكن التأهل لدور الـ16 من كأس العالم صدفة، سنأخذ وقتنا الكافي، لقد راقبناهم وسنحللهم بدقة، أمامنا يومان للاستمتاع بهذا الإنجاز ثم سننتقل إلى المرحلة التالية”.