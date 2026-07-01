هالاند: فرصنا ضئيلة أمام البرازيل في دور الـ16

أعرب النرويجي إيرلينج هالاند عن سعادته الكبيرة بقيادة منتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2-1، مؤكدًا أن التأهل يمثل لحظة تاريخية لكرة القدم النرويجية.

وقال هالاند إن الوصول إلى هذا الدور لأول مرة منذ 28 عامًا يعد إنجازًا سيبقى في ذاكرة الجماهير، مشددًا على أن مواجهة البرازيل في الدور المقبل ستكون تحديًا صعبًا أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وأضاف مهاجم النرويج: “اللعب ضد البرازيل في ثمن النهائي أمر جنوني تمامًا، لذلك علينا أن نستمتع بهذه اللحظة ونواصل هذه الرحلة الاستثنائية”.

وتابع: “فرصنا ضئيلة، مواجهة البرازيل أمر سيتوجب علينا التعامل معه الآن، نحن في مرحلة متقدمة وهناك فرق ممتازة ولن يكون الأمر سهلًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “سيكون التأهل إلى الدور التالي صعبًا، ولا أعرف إن كنا سننجح، لكننا استعددنا جيدًا وما زلنا في أفضل جاهزية ممكنة”.