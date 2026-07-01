أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، إعجابه بأداء منتخب مصر في كأس العالم، مشيدًا بطريقة لعب الفريق تحت قيادة حسام حسن.

وقال يورتشيتش في تصريحات تلفزيونية: “سعيد جدًا بكل ما رأيته في كأس العالم وخاصة من المنتخب المصري، فخور بطريقة لعبه لأن حسام حسن اختار أفضل اللاعبين الذين يمكنهم تقديم الأداء العالي”.

وأضاف: “لاعبو منتخب مصر يمكنهم أن يشرفوا اسم بلدهم ولديهم القوة في الهجوم والدفاع”.

وفيما يتعلق بقرار رحيله المفاجئ وحقيقة تلقيه عروضاً من الناديين الكبيرين أوضح يورتشيتش "يمكن أن أتحدث في وقت لاحق عن هذا الأمر، ولكن كان ذلك قراري بناء على مسيرتي، بذلت قصارى جهدي لتحقيق كل هذه الانتصارات وقررت أن أعطي الفرصة لمدربين آخرين".

وتابع:"لم أتلق أي عروض من القطبين، ولم أتحدث حتى الآن مع أي ناد مصري"، وحول إمكانية تدريب الفارس الأبيض مستقبلاً رد باقتضاب "لا أستطيع أن أتحدث عن هذا الأمر في الوقت الحالي وسنرى ما سيحدث".

وعبر يورشيتش عن وجهة نظره في منافسات الدوري المصري الأخير مشيراً إلى أن "الزمالك نادي عظيم وكبير وله تاريخ عريق، وعندما تكون هناك فرصة لكي يكونوا أبطالا فإنهم يستغلوا كل الفرص المتاحة، بيراميدز كان يصارع على اللقب، ولكن كان يحتاج لمزيد من القوة للفوز بالدوري"، بينما علق على أداء الأهلي قائلاً "لديه أفضل اللاعبين ولكنه أفتقد الجماعية في الموسم الأخير".

وفي ختام حديثه أثنى الكرواتي على عدد من نجوم الكرة المصرية والمدرب معتمد جمال، حيث قال عن عبد الله السعيد "لاعب مهم للغاية يمتلك الخبرة ومخضرم وأحد الركائز الأساسية في النادي، ولديه ثقة كبيرة ويبث المزيد من الثقة في صفوف اللاعبين في أرض الملعب".

واختتم بالإشادة بمدرب الزمالك السابق قائلاً "تألق مع نادي الزمالك وأدى ما عليه على أكمل وجه، وحقق الكثير من الانتصارات ويستحق كل النجاح".