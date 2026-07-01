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تقدّم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد المكسيك، على خلفية ما حدث خارج مقر إقامة المنتخب الإكوادوري قبل مباراة الفريقين في دور الـ32 بكأس العالم.

وأوضح الاتحاد في رسالته الموجّهة إلى “فيفا” أن الحوادث وقعت أمام فندق إقامة المنتخب في مكسيكو سيتي، حيث جرى إزعاج اللاعبين عبر أصوات مرتفعة وهتافات وموسيقى وأبواق سيارات وألعاب نارية في ساعات متأخرة من الليل.

وبحسب ما أورده موقع “The Athletic”، جاءت الشكوى بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تجمع مشجعين مكسيكيين خارج الفندق في تلك الأجواء.

واعتبر الاتحاد الإكوادوري أن هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ اللعب النظيف والعدالة، مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الوقائع وتضمن سلامة اللاعبين خلال البطولة.