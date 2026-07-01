متحدث الكهرباء: لا انقطاع للتيار الكهربائي خلال صيف 2026

ذكر منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، الاجتماعات الدورية التي تُجريها وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، في إطار خطة العمل المشتركة لتأمين استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى فريق العمل المشترك بين الوزارتين، والمسئول عن متابعة موضعات العمل المشتركة، وعلى رأسها توفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء.

وأوضح أهمية اجتماع الوزارتين بالتزامن مع انطلاق فصل الصيف، لافتًا إلى التنسيق المستمر بين فرق العمل على مدار الساعة، لضمان عمل محطات إنتاج الكهرباء، واستقرار الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وغيرها.

وتابع: «بيكون التنسيق على مدار الساعة طوال اليوم لضمان استمرار عمل محطات الإنتاج وتوفيرالتغذية الكهربائية اللازمة واستقرار الشبكة القومية الموحدة للكهرباء لضمان استمرار التغذية الكهربائية وإن ميكنش في انقطاعات للتيار الكهربائي».

وأكد أن صيف 2026 لن يشهد أي انقطاعات في التيار الكهربائي، قائلًا: «مش هيكون في أي انقطاع للتيار الكهربائي خلال صيف 2026».

- 45% نسبة الطاقات المتجدة في مزيج الطاقة 2028

وقال إن الاجتماع ناقش توفير كميات الوقود اللازمة لعمل محطات إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى خطة وزارة الكهرباء والقائمة على الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالشراكة مع وزارة البترول بهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول 2028.

واردف أن الشبكة القومية للكهرباء تضم حاليًا 10 آلاف ميجاوات طاقة جديدة ومتجددة، مضيفًا أن العام الجاري سيشهد إضافة نحو 2200 ميجاوات أخرى من خلال مشاريع مُحددة بتوقيتات زمنية.

وتابع أن العام الحالي سيشهد أيضًا إضافة 1300 ميجاوات بطارايات تخزين طاقة، والضرورية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، واستخدامها لفترات أطول على مدار اليوم، بالإضافة إلى ضمان استقرار وتأمين الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

ونوّه إلى عدم استقرار الطاقات المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفًا أنها تُسهم في مزيج الطاقة الحالي 2026 بنحو 17.5%، مشددًا على ضرورة تطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء لاستيعابها وللتعامل مع الزيادات المتوقعة في الأحمال خلال فصل الصيف.

- توقعات بزيادة الاستهلاك 8% خلال فصل الصيف

وتوقع زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف بنحو 8%، مستشهدًا بمعدل الاستهلاك أمس الـ29 من يونيو والذي بلغ 37500 ميجاوات، بزيادة نحو 3000 ميجاوات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكمل: «كلما تم ترحيل استهلاك المعدات أو الأدوات كثيفة الاستهلاك للطاقة خارج أوقات الذروة فدا طبعًا بيدعم الشبكة وبيرشد وبيؤدي لاستمرارية التغذية الكهربائية».

- 200 مليار جنيه لخدمة دعم الشبكة وتطويرها حتى 2030

وتطرق إلى رصد 200 مليار جنيه لخدمة دعم الشبكة وتطويرها، قائلًا: «200 مليار جنيه إنفاق من عام 2026 لعام 2030 علشان أقوي الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة والمتجددة في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».

- لم تصدر أي قرارات برفع أسعار الكهرباء بعد

وردّ على التساؤلات حول احتمالية رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة، موضحًا: «موضوع الأسعار دا مش قرار ولا هو بيتقال بتصريح».

وأشار إلى وجود منظومة مسئولة عن تسعير الكهرباء، والتي تعمل باستمرار، وتهتم بضمان استمرارية واستقرار واستدامة التغذية الكهربائية واستمرارية تقديم الخدمة.

واردف: «مفيش أي كلام أو أي قرارات صدرت في هذا الخصوص وأن دا منظومة متكاملة طبعًا من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكين».

واختتم قائلًا: «أي حاجة بهذا الخصوص طبعًا هيتم الإعلان عنها في وقتها لو حدث أي شيء في هذا الخصوص»