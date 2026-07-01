الفنان سامح الصريطي يكشف كواليس اعتصام المثقفين في 2013

نذكر الفنان سامح الصريطي، السبب الحقيقي لاعتصام المثقفين داخل وزارة الثقافة في 2013، قائلًا: «السبب الحقيقي هو رفض الواقع اللي اتفرض علينا ساعتها».

ولفت خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى شعورهم بمحاولات اختطاف الدولة، مضيفًا: «السبب الحقيقي هو إن حسينا أن مصر بتنتشل أو في محاولة لاختطافها فكان في رفض».

وقال إن الاعتصام بدأ بخيمة نقابة الممثلين في ميدان التحرير، معلقًا: «فضلت هذه الخيمة مستمرة والمظاهرات مستمرة احتجاج على بعض المواقف».

واعتبر القرارات الصادر عن وزير الثقافة الإخواني السابق علاء عبدالعزيز، وإقالته للدكتورة إيناس عبدالدائم من رئاسة دار الأوبرا، "القشة التي ستقسم ظهر البعير".

وأضاف أن بعض شباب الفنانين بدأوا الاعتصام داخل الأوبرا اعتراضًا على هذه القرارات، وخُصصت مُهلة 4 أيام للتراجع عن هذه القرارات، قائلًا: «ومحصلش حاجة في الأربع أيام وفاتوا الأربع أيام ولا صعّدنا ولا حاجة».

وأكمل: «ساعة الصفر كانت متوضبة اتصلنا بالتليفونات ببعض وابتدينا إن إحنا نجمع نفسنا وكل واحد يجمع اللي يقدر عليه».

واردف أن مجموعة الفنانين التي دخلت وزارة الثقافة مثّلت فناني مصر ومثقيفها وأدبائها، معلقًا: «كلهم رموز وناس أفاضل جدًا من المفكرين والأدباء».

وأشار إلى احتفاظه بقائمة أسماء المشاركين في الاعتصام، بجانب البيان الصادر عنهم، مضيفًا: «رحنا ابتدينا اتجمعنا في وزارة الثقافة وطبعًا بيقابلونا محدش يقدر يمنعنا».

وذكر أنهم طلبوا إبلاغ لوزير الثقافة السابق علاء عبدالعزيز باعتصامهم بعد دخولهم للوزارة، معقبًا: «هو من ساعتها مدخلش الوزراة».

ونوّه إلى مشاركة جميع موظفي الوزارة وطاقمها الأمني بالاعتصام، قائلًا: «أعلنوا عن رفضهم لكل دا (..) الثقافة باعتبارها منتج شعبي أو هي ضمير الشعب إذا كان المثقفين اتحركوا فأنا بالتأكيد دا تعبير عن رغبة وحركة شعب كامل».

واختتم قائلًا: «إحنا مسبقناش ولكن عبرنا عنهم وانتهزنا الفرصة دي وأقمنا الاعتصام وقلنا إحنا مش هنخرج من هنا إلى أن يمشي النظام».

