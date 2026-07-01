مبابي عن مواجهة باراجواي في دور الـ16: أريد الاستمتاع بـ «التكييف» الآن

أعرب كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، عن سعادته البالغة بتأهل "الديوك" إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز العريض على السويد بثلاثية نظيفة، مشددًا على أن الفريق يدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في المونديال.

وكان مبابي قد قاد فرنسا لتجاوز دور الـ32 صباح اليوم الأربعاء بتسجيله هدفين في شباك السويد، ليضرب الديوك موعدًا مرتقبًا مع باراجواي صباح الأحد المقبل.

وقال مبابي عقب المباراة، ورداً على سؤال حول أكثر ما يفكر فيه بعد الفوز والتأهل لمواجهة باراجواي، أجاب مبابي قائلاً: "أكثر ما أفكر فيه هو التكييف في غرفة خلع الملابس.. لأن الجو هنا حار للغاية".

وأضاف: "أثبت منتخب باراجواي أنه لا بد من الاستعداد لمواجهته بجدية بعدما تأهلوا على حساب ألمانيا، وبالطبع هدفنا الفوز عليهم في المباراة القادمة".