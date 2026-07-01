إيران: محادثات الدوحة اقتصرت على قطر وباكستان دون لقاءات مع واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الأربعاء، إن مباحثات الوفد الإيراني في الدوحة اقتصرت على وفدي قطر وباكستان، ولم يجر الوفد الإيراني أي لقاءات مع الجانب الأمريكي.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، عن غريب آبادي، رئيس الوفد الإيراني في العاصمة القطرية، قوله إن محادثات الدوحة تناولت آليات تنفيذ بنود "مذكرة إسلام آباد"، خصوصا فيما يتعلق بلبنان وملف الأموال المجمدة.

وأضاف أن الوفد الإيراني عقد لقاءات ثلاثية فقط مع الجانبين القطري والباكستاني، فيما لم يتم أي اجتماع مع الجانب الأمريكي، رغم وجود ممثلين أمريكيين في الدوحة من بينهم جاريد كوشنر ومستشار الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

وشدد غريب آبادي، على أنه "لم تُجر أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الدوحة".

وفي 29 يونيو المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعا سيعقد في الدوحة بطلب من إيران، فيما أكدت طهران أنها لن تجري أي لقاء مع الوفد الأمريكي ما لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم في 14 يونيو.

وفي 18 يونيو الماضي، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.