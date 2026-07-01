رئيس الوزراء العراقي يوجه بتسهيل تأشيرات المستثمرين الأتراك

وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأربعاء، بتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك إلى بلاده.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة بغداد، سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إنان، وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك، في إطار مجلس الأعمال التركي ـ العراقي، وفقا لبيان المكتب الإعلامي للزيدي.

وأكد الزيدي: "أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق وتركيا".

وأشار إلى "وجود الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات التركية، بينها مشروع طريق التنمية، وتشغيل المستشفيات والمطارات، وغيرها من المشاريع الاستثمارية، بجانب مشاريع الطاقة وإدارة المياه".

ووجه الزيدي، "بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك، وغيرها من التسهيلات التي من شأنها إدامة زخم الحركة الاستثمارية في العراق".

ومن جانبه، أكد السفير إنان، اهتمام الحكومة التركية "بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات"، بحسب البيان.

وأعرب رجال الأعمال الأتراك، عن "استعدادهم للانطلاق بالمشاريع الاستثمارية في العراق".

وفي أكتوبر 2025، قال رئيس مجلس الأعمال التركي ـ العراقي خالد أجار، للأناضول، إن مشروع "طريق التنمية" سيمنح دفعة كبيرة للتجارة بين تركيا والعراق.

و"طريق التنمية" مشروع بري وسكة حديدية يمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ويُعد المشروع أحد أبرز مسارات الربط التجاري بين الخليج العربي وأوروبا عبر العراق وتركيا.