تخطى النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب منتخب إنجلترا، الأسطورة البرازيلية بيليه في قائمة هدافي بطولة كأس العالم.

وقاد كين منتخب إنجلترا للفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ورفع كين الذي سجل ثنائية أمام الكونغو رصيده من الأهداف في المونديال بشكل عام إلى 13 هدفا ليتخطى بيليه صاحب الـ12 هدفا، لكن لا يزال الصراع قائما بين الثنائي الجبار ليونيل ميسي صاحب الصدارة برصيد 19 هدفا وكيليان مبابي صاحب الـ 18 هدفًا.

سجّل هاري كين الآن 13 هدفًا في نهائيات كأس العالم، متجاوزًا بذلك بيليه ومعادلًا رقم جوست فونتين - الذي سجّل جميع أهدافه في بطولة واحدة عام 1958!

ويحتلّ نجم إنجلترا المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين خلف خمسة أسماء أسطورية: ليونيل ميسي (19 هدفًا)، كيليان مبابي (18 هدفًا)، ميروسلاف كلوزه (16 هدفًا)، رونالدو (15 هدفًا)، وجيرد مولر (14 هدفًا).

ويُعدّ هاري كين أول لاعب يُسجّل هدفين في مباراة إقصائية بكأس العالم مع إنجلترا منذ غاري لينيكر ضد الكاميرون في ربع نهائي عام 1990.

وجاءت قائمة هدافي المونديال كالتالي:

19 ليونيل ميسي، الأرجنتين

18 كيليان مبابي، فرنسا

16 ميروسلاف كلوزه، ألمانيا

15 رونالدو، البرازيل

14 جيرد مولر، ألمانيا الغربية

13 جوست فونتين، فرنسا

13 هاري كين، إنجلترا

12 بيليه، البرازيل

11 ساندور كوتشيس، المجر

11 يورجن كلينسمان، ألمانيا الغربية