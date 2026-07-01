لم تكن المنافسة داخل المستطيل الأخضر وحدها الأكثر شراسة في كأس العالم 2026، بل امتدت إلى مقاعد المديرين الفنيين، التي شهدت تغييرات متلاحقة منذ الأيام الأولى للبطولة.

وبين إقالات عاجلة واستقالات تحمل مسؤولية الإخفاق، دفع عدد من المدربين ثمن النتائج المخيبة، ليصبحوا أول ضحايا المونديال.

ومع تصاعد الضغوط الجماهيرية والإدارية، لم تشفع الإنجازات السابقة أو الأسماء الكبيرة لأصحابها، لتفرض النتائج كلمتها وتحسم مستقبل أكثر من مدرب قبل إسدال الستار على البطولة.

لموشي.. أول الراحلين

سجل المنتخب التونسي أول تغيير فني في البطولة، بعدما قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إنهاء مهمة صبري لموشي عقب الخسارة القاسية أمام السويد بنتيجة 5-1 في المباراة الافتتاحية.

وعقب القرار، أسندت المهمة إلى هيرفي رينارد لاستكمال مشوار "نسور قرطاج"، إلا أن المنتخب واصل نتائجه السلبية بخسارتين أمام اليابان وهولندا، بينما لا يزال مستقبل رينارد محل ترقب.

نهاية مشوار كلارك مع اسكتلندا

ولم ينجح ستيف كلارك في قيادة اسكتلندا إلى الدور التالي، بعدما اكتفى المنتخب بحصد ثلاث نقاط في مجموعة ضمت البرازيل والمغرب وهايتي، ليغادر المنافسات من الدور الأول، قبل أن يعلن الاتحاد الاسكتلندي نهاية مشواره مع الفريق.

كوبيك يغادر بعد مشاركة باهتة

المنتخب التشيكي كان من بين المنتخبات التي ودعت البطولة مبكرًا، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الأخير بالمجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط ودون تحقيق أي انتصار، لتكون النهاية أيضًا لمهمة المدرب ميروسلاف كوبيك.

هيونج ميونج بو يتحمل المسؤولية

وفي كوريا الجنوبية، فضل هيونج ميونج بو الرحيل من منصبه عقب خروج المنتخب من البطولة، معلنًا استقالته خلال مؤتمر صحفي.

وقال المدرب: "أعتذر للجماهير الكورية الجنوبية، وأعلن استقالتي من منصب المدير الفني". وأضاف: "قبولي لهذه المهمة كان بدافع تحمل المسؤولية، لكنني لم أوفق في تحقيق الهدف المطلوب".

وكان المنتخب الكوري قد أنهى مشواره في المركز الثالث بمجموعته برصيد ثلاث نقاط، ليفشل في بلوغ دور الـ32.

كومان يودع منتخب هولندا

الهزيمة أمام المغرب بركلات الترجيح في دور الـ32 كانت كافية لإنهاء حقبة رونالد كومان مع منتخب هولندا، حيث أعلن المدرب رحيله بعد يوم واحد فقط من الخروج من البطولة.

بيكاسيس يعلن نهاية رحلته مع الإكوادور

ورغم نجاحه في قيادة الإكوادور إلى الأدوار الإقصائية، قرر سيباستيان بيكاسيس إنهاء مهمته عقب الخسارة أمام المكسيك بهدفين دون رد في دور الـ32، لتنتهي رحلته مع المنتخب مباشرة بعد صافرة النهاية.

قائمة مرشحة للزيادة

ومع استمرار منافسات كأس العالم 2026، تبدو قائمة المدربين الذين غادروا مناصبهم قابلة للاتساع، في ظل الضغوط الكبيرة التي تفرضها البطولة، حيث لا تمنح النتائج السلبية الكثير من الوقت لاتخاذ قرارات جديدة، ولا توفر مساحة واسعة لفرص التصحيح.