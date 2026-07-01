ألمانيا والأرجنتين توقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون في قطاعي التعدين والمواد الخام

تعتزم ألمانيا والأرجنتين تعزيز تعاونهما في قطاعي التعدين والمواد الخام بشكل وثيق وثنائى أكبر مما كان عليه في السابق.

وعقب توقيع إعلان نوايا بهذا الشأن مع نظيره الأرجنتيني بابلو كيرنو في العاصمة بوينس آيرس، قال فاديفول اليوم الأربعاء: "كلما أثرت النزاعات التجارية والأزمات سلبا وبشكل حساس على سلاسل التوريد الخاصة بنا، تعين علينا توسيع قاعدتنا الاقتصادية لتكون أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود".

وتسعى ألمانيا من خلال هذا الاتفاق إلى تقليل اعتمادها الكبير على الصين في مجال ما يُعرف بـ العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، والتي تحظى بأهمية بالغة لتكنولوجيا المستقبل.

وأوضح فاديفول أن ألمانيا بحاجة إلى الرقائق الإلكترونية للهواتف المحمولة، والليثيوم للبطاريات الكهربائية، والمعادن لقطاع الصناعة، مضيفاً: "في هذا السياق، لا يمكننا ولا نريد أن نسمح بأن تخرج التهديدات بفرض رسوم جمركية عن السيطرة، أو أن تُستغل التبعيات الحساسة ــ كصادرات المواد الخام مثلا ــ كأداة للضغط السياسي".

وفي هذا الصدد، لم يسم فاديفول صراحة السياسة الجمركية غير الخاضعة للتنبؤ من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو اعتماد ألمانيا على الصين في هذه المجالات.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن شركاء مثل الأرجنتين يمثلون في مجال المواد الخام الحساسة "كنزا بالمعنى الحرفي للكلمة"، مؤكدا أن ألمانيا تمتلك التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة هذه المواد الخام، وترغب في خلق قدرات محليّة للتصنيع اللاحق والمعالجة المستمرة داخل الأرجنتين، ورأى أن هذا الأمر يُعد مكسباً لكلا الطرفين. كما شدد على حرص ألمانيا على التزام الشركات الألمانية بالمعايير البيئية والاجتماعية عند تنفيذ استثماراتها.

من جانبه، سلط كيرنو الضوء على "التكامل الاستراتيجي" بين البلدين، قائلاً: "نحن نعرف القوة التكنولوجية لألمانيا، والأرجنتين تمتلك الموارد الطبيعية".

وحرص وزير الخارجية الأرجنتيني على التأكيد أن البلدين لا تربطهما المصالح الاقتصادية فحسب، بل أيضا قيم سياسية مشتركة، موضحا: "هذا الأمر يخص على وجه التحديد الدفاع عن الملكية الخاصة، والحرية، والحياة. كما أننا متفقون أيضاً على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا".