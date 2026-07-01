كندا تشارك لأول مرة في مسابقة يوروفيجن ببلغاريا العام المقبل

أعلن منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، اليوم الأربعاء، أن كندا سوف تشارك في النسخة الـ 71 من المسابقة، التي تستضيفها بلغاريا العام المقبل؛ لتكون بذلك واحدة من عدد قليل من الدول غير الأوروبية التي تتنافس في المسابقة.

ومن المقرر أن يقام نهائي نسخة 2027 في بلغاريا بعد فوز المغنية البلغارية "دارا" بلقب نسخة هذا العام في فيينا بأغنيتها "بانجارانجا".

وأصبحت كندا، مؤهلة للانضمام إلى المنافسة بعدما انضمت هيئة الإذاعة الكندية الأسبوع الماضي إلى اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة لمسابقة يوروفيجن.

ويضم هذا الاتحاد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، أكثر من 100 عضو، من بينهم هيئات بث من خارج أوروبا، ويضم بالفعل دولا مثل إسرائيل وأستراليا ضمن المشاركين في مسابقة يوروفيجن.

وقالت رئيسة هيئة الإذاعة الكندية، ماري فيليب بوشار، في بيان:"مشاركتنا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، بداية من العام المقبل، في بلغاريا، ستتيح إبراز المواهب الكندية على واحدة من أعرق المنصات الموسيقية في العالم".