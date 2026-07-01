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نجح هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، أن يقود منتخب بلاده لفك عقدة استمرت 60 عاما في بطولة كأس العالم.

وانتصر منتخب إنجلترا على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبادر منتخب الكونغو بالتسجيل في الدقيقة 7 عن طريق بريان سيبينجا، وانتهى الشوط الأول الذي اتسم بإهدار الفرص بتقدم المنتخب الأفريقي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الإنجليزي أن يسجل ثنائية عن طريق هاري كين، في 11 دقيقة فقط، فكان هدف التعادل في الدقيقة 75، ثم نجح لاعب بايرن ميونخ أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ولم ينجح منتخب إنجلترا في قلب تأخره في الشوط الأول إلى فوز في أي مباراة بكأس العالم منذ نهائي 1966 أمام ألمانيا الغربية.

وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 ليواجه منتخب المكسيك في مباراة تقام يوم 6 يوليو الجاري.