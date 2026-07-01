الأطباء الفنزويليون يخشون من انتشار العدوى بسبب إصابات الزلزال

بعد أسبوع من الزلزالين التاريخيين اللذين ضربا فنزويلا، قال أطباء، اليوم الأربعاء، إن أكبر المخاطر التي تواجه الناجين الآن هي الجروح التي لم تُعالج والأمراض المعدية.

وينام آلاف النازحين الفنزويليين في ملاجئ مزدحمة أو في العراء دون الحصول على مياه نظيفة، وسط ظروف صحية سيئة في أعقاب زلزالي 24 يونيو.

وقال عمال الإغاثة، إن التداعيات أصبحت تشكل أزمة طبية كبرى، وإنه إذا لم تتم السيطرة عليها بسرعة، فإنها ستودي بحياة المزيد من الأشخاص في الأيام والأسابيع المقبلة.

وأكد أوجينيو كوفا رئيس وحدة الصدمات في مستشفى ديل أويستي الدكتور خوسيه جريجور هيرنانديز في العاصمة كاراكاس: "المشكلة التي نتوقع حدوثها أصبحت قريبة، وهي حالات العدوى التي قد يتسبب فيها المرضى الذين تعرضوا للكارثة لفترة أطول".

وعالج المستشفى العشرات من المصابين بجروح خطيرة منذ وقوع الزلزال، على الرغم من نقص المعدات الطبية الحيوية.

وتابع كوفا، أن المستشفى العام، الذي يتعذر الآن الوصول إلى أجزاء منه بسبب الأضرار الناجمة عن الزلزالين، يفتقر إلى المسامير والصفائح المعدنية اللازمة لجراحة العظام، والشاش الطبي لمنع العدوى.

ووفقًا للحكومة، فقد تسبب الزلزالان في إتلاف 38 مستشفى على مستوى البلاد.

وأضاف كوفا: "لقد مررنا بالفعل بفترة الصدمات المعقدة - والتي ستستمر في الحدوث - لكن الأمر الآن معقد بسبب العدوى".