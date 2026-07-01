زيلينسكي: أوكرانيا استهدفت مصفاة نفط روسية للمرة الثانية خلال أسبوع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط رئيسية في مدينة أوفا الروسية للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأدت الهجمات البعيدة المدى شبه اليومية على منشآت النفط الروسية إلى خلق أزمة وقود، وزادت من الضغوط السياسية على الكرملين، مع امتداد العملية الروسية الشاملة إلى عامه الخامس.

وأوضح زيلينسكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مصفاة أوفا تعد واحدة من أكبر المصافي التي تنتج زيوت التشحيم في روسيا، وتقع على بعد أكثر من 1000 كيلومتر (600 ميل) من أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا استهدفت أيضا منشأة تنتج مكونات صواريخ في منطقة بينزا الروسية جنوب شرق موسكو، على بعد نحو 500 كيلومتر (300 ميل) من أوكرانيا.

ولم يؤكد المسئولون الروس وقوع هذه الضربات، كما لم يتسن التحقق من وقوعها من مصادر مستقلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها اعترضت 179 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 16 منطقة روسية، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، إضافة إلى مياه بحر أزوف والبحر الأسود.

وقال حاكم منطقة بنزا أوليج ميلنيشينكو، إن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت مصنعين صناعيين في مدينة بنزا، مما أسفر عن إصابة شخصين في أحدهما. ولم يذكر اسمي المصنعين أو يصف الأضرار .

وقال ميلنيشينكو، إن الانفجارات حطمت النوافذ في مبنيين سكنيين في بنزا، في حين ألحق حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها أضرارا بخط كهرباء وسقط على مبنى قيد الإنشاء.

وتقول أوكرانيا إن الضربات بالطائرات المسيرة تبطئ التقدم الروسي.

وتقوم الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم تطويرها وتصنيعها محليا في أوكرانيا بضرب المنشآت النفطية الروسية، بما في ذلك المصافي والمحطات ومستودعات التخزين ومحطات ضخ خطوط الأنابيب، منذ أشهر.

وقد فرضت العديد من المناطق في روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، تقنينا للوقود.

ووفقا لمسئولين غربيين، فقد طورت أوكرانيا أسلحة جديدة واكتسبت في الأشهر الأخيرة تفوقا.

ويقول مسئولون ومحللون، إن ضرباتها على طرق الإمداد خلف خط المواجهة حرمت الجيش الروسي من الزخم في ساحة المعركة.

وقال وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، اليوم الأربعاء: "يواجه الروس الآن مشاكل كبيرة في إيصال المشاة إلى خط المواجهة وإمدادهم".

وتشهد أوكرانيا، اهتماما متزايدا بتكنولوجيتها العسكرية.

وأصبحت أوكرانيا، مزودا للتكنولوجيا العسكرية التي تسعى إليها الدول في جميع أنحاء العالم، وخاصة الطائرات المسيرة.

ومع خوف الدول الأوروبية مما قد تؤول إليه طموحات موسكو الإقليمية خارج أوكرانيا، وصف القادة كييف، بأنها حصن ضد التقدم الروسي.

وقال وزير الدفاع السويدي بول جونسون في كييف، إذ أجرى محادثات مع فيدوروف، إن أوكرانيا "تتحول إلى مزود أمني لأوروبا بأكملها".

وتريد أوكرانيا، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن العملية قد تستغرق سنوات. ووصل زيلينسكي اليوم الأربعاء إلى أيرلندا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي: "تثبت أوكرانيا كل يوم أنها تستحق أن تكون شريكا متساويا في بيتنا الأوروبي المشترك.. ونأمل أنه خلال رئاسة أيرلندا لمجلس الاتحاد الأوروبي، سنكون قادرين على تحقيق تقدم ملموس على طريق العضوية وفتح جميع مسارات المفاوضات".

واستمرت الهجمات الروسية بعيدة المدى على أوكرانيا، حيث أفادت الأنباء بمقتل ثلاثة مدنيين اليوم الأربعاء.

واستهدفت القوات الروسية بشكل متزايد محطات الوقود الأوكرانية.