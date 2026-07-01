 دي فانس: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دي فانس: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد

وكالات
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2026 - 8:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2026 - 8:21 م

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الأربعاء، إن المحادثات مع إيران "تسير بشكل جيد"، مشيرا إلى أنها لا تزال في مراحلها المبكرة.

وأضاف فانس، في تصريحات للصحفيين، أن المفاوضات تركز حاليا على القضايا المطروحة على جدول الأعمال، قبل الانتقال إلى مناقشة البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "نشعر بالقلق إزاء القضية النووية، وسنبدأ الحديث عنها"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وأكد أن "المحادثات تسير بشكل جيد، ولا تزال في مرحلة مبكرة، لكنها تمضي بشكل جيد".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ​اليوم الأربعاء، إن الأمور بين ‌الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن أحدث الاجتماعات في قطر سارت ​على نحو جيد.

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