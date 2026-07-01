قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه حريص على الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال الزيارات الميدانية التي يجريها بشكل دوري.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء: «تطلعاتنا للدولة أفضل وأحسن كثيرًا، ويا رب نشوفها بين مصاف أفضل 10 دول في العالم، فمع استمرار العمل الدؤوب والجهد الكبير سنصل إلى هذا الأمر».

وأكد أن الدولة شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بالزيادة في عدد السكان منذ عام 2011، والتي قال إنها «تساوي تعداد دول قائمة ولها اقتصادات وأنشطة».

وأشار إلى تمكن الحكومة من تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مع رغبتها في تقديم خدمات أفضل، مضيفًا: «أتذكر كلمة الرئيس عن العشوائيات والمناطق غير الآمنة (بيعايرونا بيها)، النهاردة مفيش منطقة في مصر بهذا الشكل، وهناك مناطق غير مخططة لكننا حريصون على تطويرها وتحسينها».

وذكر أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار نجحت في إجراء تدخلات جراحية عاجلة لأكثر من 3.3 مليون مواطن، بأكثر من 30 مليار جنيه.

واستطرد: «الدولة ما زال أمامها تحديات كثيرة، لكننا نحتاج الاستمرار في عملية البناء، ونحن على يقين أن الغد سيكون أفضل لهذه الدولة».