سفير أمريكا في إسرائيل: التهديد الإيراني لا يستهدف تل أبيب فقط

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن التهديد الإيراني لا يستهدف إسرائيل وحدها، بل يشكّل تهديدًا لكل مواطن أمريكي، بحسب قوله.

وجاء تصريح هاكابي، خلال حفل توقيع الاتفاق الخاص بتخصيص أرض لبناء المقر الدائم للسفارة الأمريكية في القدس المحتلة، وفقًا لقناة الجزيرة الإخبارية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل هي أهم الأصول الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

واعتبر أن إسرائيل والولايات المتحدة "لا غنى لإحداهما عن الأخرى".