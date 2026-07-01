سكاي: صلاح بديل محرز في الأهلي السعودي

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يسعى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، لتعويض رحيل الجزائري رياض محرز.

وأشارت شبكة "سكاي" العالمية، إلى أن أهلي جدة استفسر عن الطلبات المالية والرياضية لمحمد صلاح.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المفاوضات في مراحلها الأولية، ولا يوجد اتفاق بين الطرفين حتى الآن.

وأشارت إلى أن أهلي جدة يرغب في ضم صلاح خلفا للجزائري رياض محرز الذي حصل على 14.5 مليون يور لفك ارتباطه بالنادي السعودي.

سبق وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد ذكرت في وقت سابق، أن أهلي جدة سيفعل "بند التخارج" مع رياض محرز لينتهي تعاقده مع الفريق السعودي.