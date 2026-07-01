وزير المالية: نمو معدلات تجارة الترانزيت بأكثر من 30% بعد إقرار الإعفاءات الضريبية

تحدث أحمد كوجك وزير المالية، عن التسهيلات التي وفّرتها الحكومة لمختلف القطاعات، ومنها تجارة الترانزيت، عبر زيادة أعداد الموانئ بمصر، وغيرها، استغلالًا لمركزها اللوجستي القوي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة قررت إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من الأعباء الضريبية المُقررة، لزيادة تنافسية المراكز اللوجستية المصرية.

وتابع: «كل الخدمات اللي حتى من ميناء لميناء أو من مكان لمكان مرتبطة بتجارة الترانزيت إحنا النهاردة بنديها ميزة ضريبية كبيرة جدًا، إن هي تبقى غير خاضعة لأي أعباء ودا كان تعديل مهم».

وأعلن أن تطبيق هذا الإعفاء خلال الأشهر الماضية، أدى لنمو معدلات تجارة الترانزيت بأكثر من 30% على أساس سنوي.

وأوضح أهداف هذه الإعفاءات، ومنها تشجيع الاستثمار الإضافي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المنشأة خلال السنوات الماضية.