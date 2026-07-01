أعلن نادي بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء، التعاقد مع إسماعيل صيباري، لاعب فريق آيندهوفن الهولندي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأظهر العملاق البارفاري اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الصيباري، عقب تألقه اللافت مع أسود الأطلس، في نهائيات كأس العالم 2026، المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، يُجيد اللعب كصانع ألعاب ومهاجم صريح وجناح، موسما استثنائيا، إذ سجّل مع آيندهوفن 19 هدفا وصنع 9 أهداف.

وتواجد صيباري في جميع مباريات منتخب المغرب ببطولة كأس العالم 2026، حيث سجل 3 أهداف خلال 4 مباريات، وقدم أداءًا هجوميًا ودفاعيًا مذهلاً خطف به الأنظار.