رئيس الحكومة العراقية يدعو الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الدخول وغيرها من التسهيلات لرجال الأعمال الأتراك، بما من شأنه إدامة زخم الحركة الاستثمارية في العراق.

وأكد رئيس الحكومة العراقية، خلال استقباله سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا إينان، وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك، في إطار مجلس الأعمال العراقي - التركي، أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق وتركيا، حسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات التركية، منها مشروع طريق التنمية، ومشروع ميناء الفاو، وإدارة وتشغيل المستشفيات والمطارات، وغيرها من المشروعات الاستثمارية، إلى جانب مشروعات الطاقة وإدارة المياه.

ومن جانبه، أكد السفير التركي، اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأعرب رجال الأعمال الأتراك، عن استعدادهم للانطلاق بالمشروعات الاستثمارية في العراق، حسب البيان.