الادعاء الألماني يرفع دعوى على أوكراني بتهمة التخطيط للهجمات على خط نورد ستريم

رفع الادعاء العام الألماني في مدينة هامبورج، دعوى قضائية على الأوكراني الذي يُتَّهم بأنه العقل المدبر وراء الهجمات التي وقعت على خط نورد ستريم في سبتمبر من عام 2022.

ومنذ سنوات، يلاحق المحققون الألمان، فريقا مكونا من سبعة أشخاص يُشتبه في أنه زرع المتفجرات في هذا المشروع الاستراتيجي الألماني - الروسي.

وأكد محامو، المتهم رفع الدعوى على موكلهم، وهي أول دعوى يتم رفعها في هذه القضية.

ووفقاً لما أوردته عدة وسائل إعلام، يتهم الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا الأوكراني سيرهي ك. بارتكاب جريمة حرب، والتسبب في انفجار باستخدام متفجرات، وتدمير منشآت.

ولم تؤكد أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا بعد هذه المعلومات.

وبحسب معلومات سابقة، فإن الادعاء العام الاتحادي على قناعة بأن الرجل تولى تنسيق العملية في بحر البلطيق.

ومن المنتظر أن تبت الدائرة المختصة بقضايا أمن الدولة في المحكمة الإقليمية العليا الهانزية في هامبورج في مسألة قبول الدعوى، كما ستحدد موعد بدء المحاكمة في حال قبولها.