 بوكيتينو يعلن تشكيل أمريكا لمواجهة البوسنة والهرسك في كأس العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوكيتينو يعلن تشكيل أمريكا لمواجهة البوسنة والهرسك في كأس العالم

كريم صلاح
نشر في: الخميس 2 يوليه 2026 - 2:20 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2026 - 2:20 ص

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لمنتخب أمريكا، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك، فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحًا على ملعب "ليفي" بمدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ضمن البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وجاء تشكيل منتخب أمريكا كالتالي:

حراسة المرمى: مات فريز.

خط الدفاع: ألكس فريمان، كريس ريتشاردز، تيم ريم، أنتوني روبنسون.

خط الوسط: ويستون ماكيني، تايلر آدمز، مالك تيلمان.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، سيرجينيو ديست، فولارين بالوجون.


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