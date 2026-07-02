مباحثات فرنسية أمريكية حول تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

أجرى وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تناولت آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران في 14 يونيو الماضي، ووقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي في 17 من الشهر ذاته.

وشدد بارو - خلال الاتصال - على ضرورة التوصل إلى اتفاق قوي وقابل للتحقق، يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي مطلقًا.

وأشاد الوزيران - وفق بيان صادر عن وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية - بالاتفاق الإطاري المبرم بين لبنان وإسرائيل، مؤكدين الدور الحاسم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وجدد بارو، تأكيد استعداد فرنسا للمساهمة في تنفيذ هذا الاتفاق، بما يتيح استعادة السيادة اللبنانية بشكل كامل، وضمان احتكار الدولة اللبنانية لحيازة السلاح، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مع الحفاظ على أمن كل من إسرائيل ولبنان.

كما تناول الجانبان تطورات الوضع في أوكرانيا، في ضوء المناقشات البناءة التي جرت خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة يومي 7 و8 يوليو الجاري.