منتخب أمريكا ينهي الشوط الأول متقدمًا على البوسنة والهرسك في المونديال

أنهى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الشوط الأول متقدمًا على نظيره البوسنة والهرسك بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمع بين المنتخبين صباح الخميس على ملعب "ليفايز ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء محاولات متبادلة بين الطرفين، حيث كاد منتخب البوسنة أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11، بعدما أطلق إيرميدين ديميروفيتش تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس ماتيو فريس تألق وتصدى لها ببراعة قبل أن يحولها الدفاع إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 32، أحرز فولارين بالوجون هدفًا لصالح المنتخب الأمريكي، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، نجح بالوجون في تسجيل هدف التقدم للولايات المتحدة في الدقيقة 45، ليمنح فريقه الأفضلية مع صافرة نهاية النصف الأول من المباراة.