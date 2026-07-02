تقدم في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة قطر وباكستان

أحرزت الولايات المتحدة وإيران تقدما في المحادثات غير المباشرة، وفقا لما أعلنه الوسطاء قطر وباكستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنه تم إحراز "تقدم إيجابي" بشأن القضايا المرتبطة بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين لإنهاء الحرب الإيرانية.

وجرت المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة بشكل منفصل مع مفاوضين من طرفي النزاع.

وكتب الأنصاري على منصة "إكس" أن الطرفين اتفقا على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يُحدد موعد الاجتماع التالي في أقرب وقت ممكن بعد مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق، آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية أواخر فبراير.

ووفقا لتقارير إيرانية، من المقرر أن تبدأ مراسم التشييع في الرابع من يوليو في العاصمة طهران ومدينة قم، على أن يُدفن خامنئي في التاسع من يوليو في مسقط رأسه بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد.