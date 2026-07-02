رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجري زيارة عمل إلى دولة الإمارات لبحث تعزيز التعاون الثنائي

يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، غذا الخميس زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها برئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأفاد المكتب الإعلامى للحكومة بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الشراكة بين ليبيا ودولة الإمارات ويخدم المصالح المشتركة للشعبين، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وأوضح المكتب أن المباحثات ستتناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة، بما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشار إلى أن الزيارة تندرج ضمن مساعي حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.