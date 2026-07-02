بارباريز يعلن تشكيل البوسنة والهرسك لمواجهة أمريكا في كأس العالم

كشف سيرجي بارباريز، المدير الفني لمنتخب البوسنة والهرسك، عن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحًا على ملعب "ليفي" بمدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو الجاري.

وجاء تشكيل منتخب البوسنة والهرسك كالتالي:

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي.

خط الدفاع: نيكولا كاتيتش، طارق محرموفيتش، ستيبان راديليتش.

خط الوسط: عمار ديديتش، أرمين جيجوفيتش، إيفان شونيتش، كريم عليبيجوفيتش، سعيد كولازيناتش.

خط الهجوم: إيرميدين ديميروفيتش، إدين دجيكو.