أمريكا وكمبوديا توقعان اتفاقية النقل الجوي

وقعت الولايات المتحدة اتفاقية للنقل الجوي مع كمبوديا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران بين البلدين.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو وقع اتفاقية للنقل الجوي مع ماو هافانال، الوزير المسؤول عن الأمانة العامة للطيران المدني في كمبوديا، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران بين بلدينا. وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين البلدين، وسترفع علاقة النقل الجوي المدني بين الولايات المتحدة وكمبوديا إلى أعلى المعايير الحديثة المتوافقة مع مبادئ الأجواء المفتوحة الأمريكية.

وأوضح البيان أنه بهذه الاتفاقية، تنضم كمبوديا إلى شبكة تضم ما يقرب من 140 شريكاً للولايات المتحدة في مجال الأجواء المفتوحة، مما يوسع حقوق شركات الطيران في تقديم خدمات الركاب والشحن الدوليين. وإلى حين دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تعتزم سلطات الطيران لدى كلا الجانبين السماح بالعمليات بما يتوافق مع شروط الاتفاقية على أساس المعاملة بالمثل والمجاملة.

وتسمح اتفاقيات الأجواء المفتوحة للناقلات الجوية بتقديم خدمات جوية أكثر كفاءة وملاءمة وبأسعار معقولة للمسافرين والشاحنين، مما يعزز السياحة والتجارة.

وذكر البيان أن الاتفاقية مع كمبوديا على ستعمل توسيع علاقتنا الاقتصادية والتجارية بشكل أكبر، وتعزيز الروابط بين الشعبين، وتوفير الإطار لفرص جديدة للعملاء وشركات الطيران وشركات السفر الجوي وخدمات الشحن. وتتيح هذه الاتفاقية أيضا حقوق حركة الشحن الكامل بموجب الحرية السابعة، مما يسمح لناقلات الشحن الأمريكية بالعمل بين كمبوديا ودولة ثالثة دون ارتباط تشغيلي بالولايات المتحدة.